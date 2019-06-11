2019/06/11 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن امس الاثنين، ان مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء تلقي القبض على 14مجرماً.وقال معن في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “عشرة منهم مطلوبين بجرائم سرقة مختلفة، وأربعة منهم مطلوبين بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق ع، كما تم تحرير امرأة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 14 مجرماً في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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