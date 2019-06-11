كامل النجار - الفصل الأول: مكة ومكانتها التاريخية 1

2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار الفصل الأولمكة ومكانتها التاريخية، وتجارتهاتتخذ مكة أهميتها من اعتقاد المسلمين أنها من أقدم المدن على الأرض وأن الله أمر إبراهيم الخليل (عاش حوالي عام 1800 ق.م.) أن يبني بها بيتاً يكون أول بيت على الأرض يُعبد فيه الله.وقد تسلق بعض هواة الإعجاز القرآني هذا الوهم وزعموا أن مكة هي مركز الكرة الأرضية (3).بل زعم بعضهم أن رواد الفضاء عندما وصلوا إلى القمر ونظروا إلى الأرض رأوا بقعة نور باهرة، ......

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