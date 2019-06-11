ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب سيكولوجيا الجماهير

2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني مؤلف هذا الكتاب هو غوستاف لوبون )١-;-٨-;-٤-;-١-;-١-;-٩-;-٣-;-١-;-), المؤرخ والطبيب الفرنسي, وبالرغم من مجموعة مؤلفات سابقة قدمها هذا الباحث ككتاب "حضارة العرب وحضارات الهند وباريس" في سنة ١-;-٨-;-٨-;-٤-;-, إلا أن هذا المؤلف والذي يدخل ضمن علم النفس الاجتماعي والذي نشر في العام ١-;-٨-;-٩-;-٥-;- هو من أعطى للوبون شهرته.يتضمن الكتاب مقدمة وثلاثة فص......

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