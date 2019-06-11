فلاح أمين الرهيمي - أزمة السودان واحتمال إفرازاتها سلبياً أو إيجابياً

2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن تدخل الجيش السوداني وانحيازه وحسمه الموقف لصالح المعارضة وجماهير الشعب السوداني ضد سلطة رئيس الوزراء عمر البشير وأصبحت حركة ضد النظام ورموزه ...هذه العملية لم يتم التحضير لها عن طريق مباحثات واتفاق سابق بين المجلس العسكري والمعارضة وإنما حصلت حينما طلب رئيس الوزراء عمر البشير من الجيش التدخل ضد المتظاهرين والمعتصمين وخاصة قوى الرد السريع الذي رفض الطلب وانحاز إلى جماهير الشعب السوداني وحصل الذ......

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