2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء ينفي وجود صفقة بين العراق وفرنسا بخصوص المحكومين بالاعدام‎ وكالة خطوة برس.

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