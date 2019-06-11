مجهولون يقتلون مواطنا داخل داره في حي اور ببغداد

2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل مواطنا داخل داره من قبل مجهولين في حي اور ببغداد.

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