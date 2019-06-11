2019/06/11 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد إعلام شرطة ذي قار، الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثلاثة أشقاء لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في قضاء الرفاعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: اعتقال ثلاثة أشقاء لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في الرفاعي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: اعتقال ثلاثة أشقاء لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).