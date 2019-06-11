واشنطن تقترح اتفاق نووي جديد مع إيران لحل الازمة

2019/06/11 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق نووي جديد هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران، مهددة بـمحاسبة الحرس الثوري في حال استهدافه المصالح الأميركية.وقالت الخارجية الأمريكية، بحسب سبوتنك، إن "الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران هو التوصل لاتفاق نووي جديد".

وأضافت، أن "واشنطن ستحاسب الحرس الثوري في حال قيام إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأميركية".

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في الثامن من ايار عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بـالمريع".



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