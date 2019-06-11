بالوثيقة.. نائب عن كربلاء يطالب رئاسة البرلمان باعادة النظر بقانون رفحاء

2019/06/11 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كربلاء حسين اليساري، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر بامتيازات قانون رفحاء، بعد وصفه دورهم (المستفيدين من القانون) بالجهادي.وحصلت وكالة نون الخبرية، على كتاب رسمي صادر عن النائب اليساري وموجه الى رئاسة مجلس النواب، طالب فيه بإعادة النظر بقانون رفحاء، خدمة للصالح العام، واصفاً المستفيدين من القانون بأنهم "ثله مجاهدة ضد النظام السابق"، الا ان الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها غير عادلة مقارنة مع حقوق وامتيازات الموظف العراقي.

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