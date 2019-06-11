2019/06/11 | 11:41

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محافظ واسط يعلن اكتشاف مزرعة "مخدرات" في المحافظة

واسط -

كلمة

أعلن محافظ واسط، محمد

المياحي، يوم الثلاثاء، عن اكتشاف مزرعة مخدرات في مدينة

الكوت.

وذكر المياحي في بيان اطلع عليه

"موقع كلمة الإخباري"، انه "وبناءً على ازدياد

ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل مخيف في محافظة واسط، وبعد اكتشاف مزرعة

صغيرة في مركز قضاء الكوت لزراعة المخدرات ونتيجة لتلك التداعيات،

قررنا إحالة مدير مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق وفق قانون المحافظات

الذي اعطى صلاحية للمحافظة في التفتيش والتحقيق على الاجهزة

الامنية".

وطالب "رئيس الوزراء تشكيل خلية

ازمة وطنية تجاه هذا الارهاب الانساني الذي يهدد الشباب

وعوائلهم".

وعثرت القوات الأمنية مؤخراً على

العديد من مزارع المخدرات في عدة مدن عراقية.

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