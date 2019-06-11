2019/06/11 | 11:41

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عطل يتسبب بهدر نصف مليار متر مكعب من المياه العذبة في البصرة

بغداد -

كلمة

كشف النائب الثاني لمحافظ

البصرة ضرغام الاجودي، يوم الثلاثاء، عن هدر نصف مليار متر مكعب من

المياه العذبة من اهوار البصرة خلال العشرة ايّام الماضية

فقط.

وقال الاجودي في بيان حصل

"موقع كلمة الإخباري" على نسخة منه، ان ”سدادات

مكسورة في ناظم السويب جنوب القرنة تسببت بهدر 550 متر مكعب في

الثانية”، مبيناً انه ” تمت مخاطبة وزارة الموارد المائية لأخذ

دورها و واجبها في الحفاظ على الثروة المائية النادرة واصلاح

السدادات”.

واضاف الاجودي ان ”اجراءات الموارد

المائية مازالت خجولة والهدر مستمر“، مشيراً الى اننا “خسرنا خلال

العشرة ايّام الماضية اكثر من نصف مليار متر مكعب من الماء العذب،

فيما كادت البصرة تموت قبل شهور بسبب حاجتها لعشر هذه

الكمية”.

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