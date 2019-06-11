فريق هندسي ينجح في تجهيز جسر ذكي في بريطانيا

2019/06/11 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نجح فريق من المهندسين في بريطانيا في تجهيز الجسر التذكاري الشهير الذي يربط بين مدينتي بورتسموث وكيتري ببريطانيا بمجموعة من وحدات الاستشعار الخاصة بجمع البيانات ، حتى أصبح بمثابة “جسر ذكي” يستطيع جمع المعلومات عن البيئة المحيطة به، فضلا عن بيانات بشأن حالته الإنشائية وسلامة قواعده.وقال الباحثون ، انهم ” قاموا ببناء مختبر […]

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