حزب البارزاني يتحدث عن مصير العلاقة مع بغداد في ظل رئاسة نجيرفان

2019/06/11 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الثلاثاء، أن العلاقة بين بغداد واربيل ستشهد تطورات مهمة في المستقبل بعد تولي نجيرفان البارزاني منصب رئيس اقليم كردستان.وقال القيادي بالحزب محسن السعدون في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك مؤشرات على أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تشهد تطورات مهمة في المستقبل، استناداً إلى الكلمات […]

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