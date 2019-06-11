اهالي ابو كرمة يتظاهرون للمطالبة بتحسين الوضع الامني في حوض الوقف

2019/06/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من اهالي قرية زراعية في محافظة ديالى احتجاجا على تردي الاوضاع الامنية في حوض الوقف .وقال مصدر في مجلس ديالى اليوم ان العشرات من اهالي قرية ابو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة خرجوا بتظاهرة سلمية امام مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة باعفاء القيادات الامنية وتعزيز أمن حوض الوقف بشكل كامل .[…]

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