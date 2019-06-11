القبض على ثلاثة أشقاء متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة الدكَة العشائرية في ذي قار

2019/06/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ثلاثة أشقاء بتهمة الإرهاب لارتكابهم جريمة الدكَة العشائرية في الرفاعي بذي قار .وذكر بيان لمديرية أعلام شرطة ذي قار ” انه بناء على دعوى قضائية مفادها تعرض منزل المدعي بالحق الشخصي لإطلاق نار من قبل ثلاثة أشقاء اثر خلاف سابق ، تم اصدار أمر قبض قضائي بحق المتهمين ، […]

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