2019/06/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل يفوق الـ 50 درجة مئوية، ما دفعهم إلى اطلاق حملة لمقاطعة أشعة الشمس ، والتذكير بخطورة هذا الأمر ، وما يسببه من أضرار لجسم الانسان.وكانت درجات الحرارة قد تجاوزت الـ50 درجة في معظم المناطق العراقية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالصور” ..



العراقيون يطلقون على مواقع التواصل حملة لمقاطعة أشعة الشمس النعيم نيوز.

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