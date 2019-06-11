وزير الخارجية العماني سيصل يوم غد الأربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

2019/06/11 | 11:44

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(المستقلة) … اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله سيصل يوم غد الأربعاء الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح متلفز تابعته (المستقلة) , ان “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله سيصل يوم غد الأربعاء الى بغداد في زيارة رسمية”.

واضاف الصحاف ان “الزيارة ستبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وايجاد مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشأن اهم التحديات والمخاطر والفرص والامكانيات في المنطقة”.

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