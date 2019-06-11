سناب شات تختبر ميزة المناسبات لمنافسة فيس بوك

2019/06/11 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت خدمة التراسل المصور سناب شات عن ميزة “الدعوة إلى المناسبات”، التي تسمح بسحب الشاشة على أي دعوة بالانضمام إلى مجموعة الدردشة الخاصة بتلك المناسبة، ثم اختيار مكانها وزمانها، بحسب تغريدة لمهندسة ناشطة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات.ونشرت المهندسة جين مانتشون وونج من سناب شات، ” لقطتي شاشة […]

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