2019/06/11 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق صوّت برلمان إقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.وذكر مصدر سياسي لـ”يس عراق”، ان “برلمان إقليم كردستان صوّت، بجلسة اليوم، على تسمية مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني رئيساً للإقليم”.وأضاف أن “الموافقة جاءت على ترشيح بارزاني بتصويت 87 برلمانياً من أصل 97 برلمانياً حضروا […]

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