2019/06/11 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صَدَمَ موقع “Jezebel” رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينما نشر قائمة بأسوأ نجوم هوليوود والتي تضمنت أسماء ممثلين عالميين عُرفوا بأعمالهم السينمائية الإبداعية.تضمنت القائمة الممثلة الأمريكية “أنجلينا جولي”، والنجم العالمي “نيكولاس كيج”، بالإضافة إلى الحائزة على جائزة الأوسكار “جينيفر لورانس”، التي اشتهرت بشخصيتها في فيلم Hunger Game، فضلًا عن نجوم كبار أمثال “مايكل بي جوردن”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيكولاس كيج وأنجلينا جولي أسوأ النجوم العالميين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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