2019/06/11 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتبر إبرام معاهدة حول عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية سيكون مفيدا.وقال الوزير الروسي خلال منتدى “قراءات بريماكوف”: “عندما اقترح وزير الخارجية الإيراني [محمد جواد ظريف] مؤخرًا إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج الفارسي، هذا بالطبع سيكون مفيدا أيضا”.وفي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعتبر إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية سيكون مفيداً النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعتبر إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية سيكون مفيداً) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعتبر إبرام معاهدة عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية سيكون مفيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).