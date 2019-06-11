كلاسكيو مرتقب بين الزوراء والجوية اليوم لحجز بطاقة التأهل لناهئي الكأس

2019/06/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يواجه نادي الزوراء ، اليوم الثلاثاء ، فريق الجوية في لقاء مرتقب ضمن نصف نهائي كاس العراق والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي السابعة مساءً.ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة، وحجز تذكرة المباراة النهائية في اللقاء الاول لهما في موسم 2018/2019، وذلك بعد تأجيل مباراة المرحلة الاول...

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