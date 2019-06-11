2019/06/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت أخبار مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ودخولها المفاجئ إلى إحدى مشافي بيروت للعلاج، مثار حديث الشارع والصحافة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عائلة هيفاء تتكتم على طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بها، مكتفية بالقول إنها في حالة تحسن مستمر.ونقلت المصادر نفسها أن أحد أصدقاء الفنانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير أعمال هيفاء وهبي يحسم حقيقة مرضها في الكبد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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