2019/06/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء، تفاصيل إجراءاتها وعمليَّات الضبط التي نفَّذتها في محافظة الديوانيَّة التي تمخَّض عنها استصدار أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين محليِّين ومُوظَّفين في المحافظة، لافتةً إلى تلقِّيها كتاباً من مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة البلديَّات والأشغال العامَّة يُوضح إجراءات المكتب بصدد تلك القضايا.وذكرت الهيأة في بيان تلقت “خطوة برس”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل إجراءاتها بصدد مخالفات بلدية الديوانيَّة وكالة خطوة برس.

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