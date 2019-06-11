برلمان كردستان يصوت رسمياً على مسرور بارزاني رئيسا لحكومة الاقليم

2019/06/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صوّت برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة الإقليم.وقال مصدر سياسي مطلع لـ” خطوة برس” ان “برلمان إقليم كردستان صوّت، بجلسة اليوم، على تسمية مسرور بارزاني نجل زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني رئيساً للإقليم”.وأضاف أن “الموافقة جاءت على ترشيح بارزاني بتصويت 87 برلمانياً من

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