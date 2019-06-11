ترجيحات بتوفر اغلبية مطلقة لإقالة محافظ ذي قار

2019/06/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس محافظة ذي قار حسن الوائلي, الثلاثاء, ان مجلس المحافظة سيخصص جلسته امقبلة للتصويت على اقالة المحافظ يحيى الناصري, متوقعا التصويت لصالح الاقالة بالاغلبية المطلقة.وقال الوائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ ذي قار يحيى الناصري لم يستجب لكتاب مجلس المحافظة بحضور جلسة المجلس للاجابة على الاسئلة الموجهة اليه والتي تتعلق بقضايا […]

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