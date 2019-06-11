2019/06/11 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعرب الفنان السوري عباس النوري عن دهشته من انتشار شائعة منع ظهوره في الإعلام السوري الرسمي، وتداول هذه الشائعة على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية، ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.ونقل موقع “الإمارات اليوم” عن النوري قوله، إن “من يمتلك تقديم الفنان، أو منعه وحجبه، هو الشارع والناس، وليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ابو عصام” يوضح حقيقة حظره في الإعلام السوري الرسمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ابو عصام” يوضح حقيقة حظره في الإعلام السوري الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).