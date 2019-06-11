2019/06/11 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء ينفي وجود صفقة بين العراق وفرنسا بشأن الدواعش الفرنسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 11:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء ينفي وجود صفقة بين العراق وفرنسا بشأن الدواعش الفرنسيين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء ينفي وجود صفقة بين العراق وفرنسا بشأن الدواعش الفرنسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).