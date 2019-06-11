انطلاق معرض المنتجات الايرانية باربيل بمشاركة 221 شركة

2019/06/11 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إنطلق اليوم الثلاثاء أعمال معرض المنتجات الصناعية الايرانية بمدينة في أربيل عاصمة اقليم كوردستان بمشاركة 221 شركة ايرانية.بهذا الخصوص أوضح رئيس منظمة الصناعة والتجارة والمعادن بالوكالة في محافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، المحاذية لكوردستان العراق، أن المعرض يضم 357 جناحا.واضاف أن المعرض سيتستمر لمدة 5 وأن 650 ناشطا اقتصاديا سيشارك بالفعاليات.

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