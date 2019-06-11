البصرة… ترقبٌ لثورةِ “الغضب” الثانية ومخاوف من قمعها

2019/06/11 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق شهدت محافظة #الديوانية، أمس الاثنين، انطلاق أو تظاهرة #شعبية للمطالبة بالخدمات وأبرزها “#الكهرباء”، وهي أول حركة #احتجاجية خلال موسم #الصيف الجاري، فيما ازدادت الترجيحات باحتمالية امتدادها […]

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