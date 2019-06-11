2019/06/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الإعلامي ورئيس تحرير موقع "رأي اليوم" عبد الباري عطوان مقالا بعنوان "تصحيحا لرواية الأمير تركي الفيصل..." تحدث فيه عن رواية الاخير بشأن تسليم زعيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطوان يصحح رواية تركي الفيصل ويكشف المستور حول تسليم بن لادن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطوان يصحح رواية تركي الفيصل ويكشف المستور حول تسليم بن لادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).