2019/06/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة توضح تفاصيل إجراءاتها بصدد مخالفات بلدية الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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