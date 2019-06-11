بالوثائق.. الكشف عن فساد بالمليارات متورط بها محافظ كربلاء المقال

2019/06/11 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وثائق جديدة عن مناقصات تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء المقدسة تسبب بها المحافظ المقال عقيل الطريحي.وبينت الوثائق ان الطريحي كان السبب المباشر بضياع نحو 30 مليار دينار عن مشروع واحد وهو الرابط الجنوبي في المحافظة .وأبرزت الوثيقة الأولى أوطأ العطاءات للشركات المتقدمة لمشروع الرابط الجنوبي بنحو 81 […]

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