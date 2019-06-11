سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم

2019/06/11 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.أجرى الباحثون وفقا لدراستهم التي نشروها في الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، وفي مجلة Psychosomatic Medicine، تجارب شارك فيها 300 شخص أعمارهم 21-70 سنة، ولم تكن لديهم مشكلات صحية في القلب.وحمل جميع المشتركين في التجربة لمدة أسبوعين

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