“بالفديو”.. البصرة تحترق مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة

2019/06/11 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق سجل موظفون في حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ارتفاع بدرجات الحرارة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث وصلت درجات الحرارة الى حوالي 62 درجة مئوية تحت اشعة الشمس اللاهبة.

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