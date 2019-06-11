الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على مقر للأمن الفلسطيني ويحاصره

2019/06/11 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقرا للأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لعدة ساعات قبل أن تنسحب من المكان.بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدة فلسطينيين بينهم قيادي في حركة حماس.وتعتبر الحادثة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التي تعرض فيها المقر […]

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