2019/06/11 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من السيّدات يُمارسن الرياضة بشكل يوميّ، حيث إنّ الرياضة هي من ضمن برنامج أعمالهن اليومي ولا يُمكن لهن الاستغناء عنها، ولكن خلال فترة الدورة الشهرية قد تتساءل إن كان بإمكانها ممارسة الرياضة المعتادة أم يجب عليها التوقّف عن ذلك لا سيما وأنّها ستنقطع لعدّة أيام عن الرياضة.إن الرياضة تُؤثر بشكل إيجابي على المزاج،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأثير ممارسة الرياضة خلال الدورة الشهرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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