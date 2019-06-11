2019/06/11 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي روما عن هوية مدربه الجديد لتدريبه في موسم 2019/2020 بعد رحيل كلاوديو رانييري مع نهاية الموسم الماضي.ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأكد أنه “قد تم التوصل مع باولو فونسيكا المدير الفني السابق لشاختار دونتسيك الأوكراني لتدريب الفريق”.ووقع البرتغالي على عقد مع ذئاب روما لمدة موسمين، مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روما يعلن عن مدربه الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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