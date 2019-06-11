بالوثائق.. هدر بالمليارات في محافظة كربلاء واصابع الاتهام نحو “عقيل الطريحي”

2019/06/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثائق جديدة عن مناقصات تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء المقدسة تسبب بها المحافظ المقال عقيل الطريحي.وبينت الوثائق ان الطريحي كان السبب المباشر بضياع نحو ( ٣٠ ) ثلاثون مليار دينار عن مشروع واحد وهو الرابط الجنوبي في المحافظة.

وأبرزت الوثيقة الأولى أوطأ العطاءات للشركات المتقدمة لمشروع الرابط الجنوبي وهو( ٨٠،٩٥٠،٣٥٣٠٠٠ ) ثمانون مليار دينار وتسع مئة وخمسون مليون دينار .



مع توفر اكثر من عشرة عروض اخرى جميعها صحيحة ومقبولة وفق السياقات القانونية المتبعة في مثل هكذا مناقصات والتي تعمد المحافظ المقال بألغائها جميعا ومن دون سبب قانوني .

وتكشف الوثيقة الثانية عن إحالة الطريحي المناقصة بمبلغ ( ١١١٥٦٣٥٤٩٠٠٠ ) مئة و أحد عشر مليار و٥٦٣ مليون دينار وبدعوة مباشرة خاطئة وغير قانونية وبفساد واضح وكبير .

ويتضح من خلال الوثيقتين ان الفرق يصل إلى ثلاثين مليار دينار تم هدرها بسبب التقصير والإهمال وسوء الإدارة فضلا عن الفساد المالي الواضح والصريح بحسب الوثائق المرفقة.

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