2019/06/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى بغداد غداً في زيارة رسمية.وقال مصدر لـ”كلكامش برس”، إن “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي سيصل الى بغداد غداً في زيارة رسمية”، مبيناً أن “الوساطة بين طهران وواشنطن ستكون اول الملفات التي سيبحثها الطرفين”.

وتشهد العلاقات الايرانية الامريكية توتراً غير مسبوق وهو ما دفع العراق وسلطنة عمان وبعض الدول الاوروبية لتبني الوساطة وحل النزاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العماني غداً في بغداد بزيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العماني غداً في بغداد بزيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).