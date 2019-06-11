بدأ فعاليات معرض المنتجات الصناعية الايرانية في أربيل بمشاركة 221 شركة ايرانية

2019/06/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنطلق اليوم الثلاثاء أعمال معرض المنتجات الصناعية الايرانية بمدينة في أربيل بمشاركة 221 شركة ايرانية.

بهذا الخصوص أوضح رئيس منظمة الصناعة والتجارة والمعادن بالوكالة في محافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، المحاذية لكوردستان العراق، أن المعرض يضم 357 جناحا.

واضاف أن المعرض سيتستمر لمدة 5 وأن 650 ناشطا اقتصاديا سيشارك بالفعاليات.

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