النزاهة النيابية: استرداد عقارات الدولة اختبارحقيقي للحكومة

2019/06/11 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف, الثلاثاء، فتح ملف عقارات الدولة بأنه سيكون بمثابة اختبار حقيقي للحكومة وقياس مدى جديتها في مكافحة الفساد, مشيرة الى ان الكثير من الاحزاب تعتبر فتح ملف الاستحواذ على عقارات الدولة خط أحمر.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار الحكومة باخلاء عقارات الدولة من […]

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