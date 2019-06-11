2019/06/11 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مجموعة شباب من محافظة البصرة حملة تبدو غريبة ولاتخلو من الطرافة تتضمن “مقاطعة أشعة الشمس” وذلك بعد بلوغ الحرارة نصف درجة الغليان!! ووزع هؤلاء الشباب على اهالي البصرة، مجموعة يافطات عبارة عن اوراق صغيرة خطوا عليها ماتتضمنه حملتهم، ووضعوها على زجاج السيارات وجدران المنازل وفي الطرق العامة.وكتبت على تلك الاوراق عبارات “الشمس احرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شباب بصري يطلق حملة لمقاطعة اشعة الشمس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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