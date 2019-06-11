في المناطق المُحررة… اعتقالات عشوائية بتهمٍ مرتبطة بـ«داعش» لا وجود لها أصلاً

2019/06/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق ذكرت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية في تقريرٍ نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الاعتقالات #العشوائية في مدن شمالي العراق وغربه عادت للظهور مجدداً، لكن هذه المرة بشكل شبه […]

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