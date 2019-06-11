2019/06/11 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SBGkKOOBCwc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تلكؤ استكمال الحكومة يلقي بظلاله على عبد المهدي / الاستاذ نجم القصاب /محلل سياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تلكؤ استكمال الحكومة يلقي بظلاله على عبد المهدي / الاستاذ نجم القصاب /محلل سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).