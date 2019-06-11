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شاهد بالفيديو.. تلكؤ استكمال الحكومة يلقي بظلاله على عبد المهدي / الاستاذ نجم القصاب /محلل سياسي


شاهد بالفيديو.. تلكؤ استكمال الحكومة يلقي بظلاله على عبد المهدي / الاستاذ نجم القصاب /محلل سياسي
2019/06/11 | 12:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SBGkKOOBCwc

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