2019/06/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مزارع في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر امني في ديالى ان مزارعا استشهد في انفجار عبوة ناسفة قرب قرية المخيسة باطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مزارع في انفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مزارع في انفجار عبوة ناسفة في حوض الوقف بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).