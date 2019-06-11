اسعار نفط اوبك ترتفع في تعاملاتها اليومية

2019/06/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة اوبك ارتفاعا في تعاملاتها اليومية لتصل الى 01 .63. دولارا للبرميل الواحد.وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط اوبك الصادرة اليوم ان ” سعر نفط اوبك بلغ 01 .63 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ 62.71 دولارا للبرميل في اليوم الذي سبقه “.وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة […]

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