بالصور.. حادث سير مروع يتسبب بمصرع شخص واصابة امرأة في كربلاء

2019/06/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ صُرع شخص واصيبت امرأة نتيجة تصادم عجلتين وسط كربلاء، حسبما اعلنت مديرية الدفاع المدني العامة.وذكر بيان للمديرية، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الثلاثاء، بأنه "هرعت فرق الدفاع المدني رتل الطوارئ الى موقع الحادث في مركز المدينه قرب مجسر سيف سعد، فيما تبين انه ناتج عن تصادم عجلتين نوع شيري والثانيه هونداي توسان".

واضاف البيان، انه "باشرت فرق الدفاع المدني بأستخدام اجهزه القطع والفصل الهيدروليكية، اذا تم انقاذ صاحبة العجله الأولى الذي اصيبت بأصابات بليغة، وانتشال جثة صاحب العجله الثانية بعد وفاته نتيجة الحادث".



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