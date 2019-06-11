2019/06/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شركة الخطوط الجوية العراقية توضيحا بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تنشر توضيحا حول الرحلة المتوجهة الى كراتشي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تنشر توضيحا حول الرحلة المتوجهة الى كراتشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).