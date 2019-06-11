الدفاع المدني في نينوى عن الموقف اليومي لحرائق المزروعات

2019/06/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى عن الموقف اليومي لحرائق المزروعات والأعشاب في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم اخماد حرائق اعشاب في المحطة 400 الكهربائية وحريق بستان في حي الورشان بالاضافة لاخماد حريق نشب في محصول الحنطة في ناحية الهرمات من قبل رجال مركز دفاع مدني اليرموك”.

واضاف “تم اخماد حريق لمحصول الحنطة في قضاء الحمدانية واخر لاعشاب في مركز القضاء نفسه من قبل رجال مركز دفاع مدني الحمدانية، واخماد حريق لمحصول الحنطة في قضاء شيخان من قبل مفارز مركز دفاع مدني الشيخان”.

وتابع “اخماد حريق لحصول الحنطة في قرية العوسجة من قبل مفارز مركز دفاع مدني مخمور وتم انقاذ 200 دونم والمنازل المتاخمة التي كانت معرضة لخطر الحري، واخماد حريق اعشاب من قبل رجال مركز دفاع مدني رأس الجادة بالقرب من سيطرة العقرب طريق موصل – بغداد وتم انقاذ الموقف قبل اتساع رقعة الحريق بوقت قياسي”.

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